Fórmula 1: Daniel Ricciardo confirmado na Red Bull | AutoSport

A Red Bull confirmou oficialmente aquilo que Helmut Marko tinha deixado escapar em Abu Dhabi: Daniel Ricciardo regressará equipa e integrará a estrutura como terceiro piloto para 2023. O piloto australiano ajudará a equipa durante os testes e trabalho de simulador, bem como com a atividade comercial e marketing, possivelmente nos vários eventos nas cidades que a Red Bull costuma fazer.

29 pódios foram conquistados pelo australiano com a Red Bull Racing, tendo imediatamente causado impacto no seu primeiro ano em 2014, terminando no 3º lugar do campeonato e garantindo vitórias nas corridas de Montreal e Budapeste. Venceu mais cinco corridas até 2018, ano em que deixou a estrutura de Milton Keynes, passando sem muito sucesso pela Renault e pela McLaren.

Para Christian Horner “é ótimo trazer Daniel de volta para a família Red Bull. Tem um enorme talento e um carácter brilhante; sei que toda a fábrica está entusiasmada por o receber em casa. No seu papel de piloto de testes e terceiro piloto, Daniel vai dar-nos a oportunidade de diversificar, ajudando no desenvolvimento do carro, ajudando a equipa com a sua experiência e conhecimento do que é preciso para ter sucesso na F1. Estamos muito satisfeitos por trabalhar novamente com Daniel e aguardamos com expectativa tudo o que ele irá trazer à equipa em 2023″.

Já Daniel Ricciardo considera que “o sorriso diz tudo, estou verdadeiramente entusiasmado por voltar a casa para a Oracle Red Bull Racing como terceiro piloto em 2023. Já tenho tantas e boas recordações do meu tempo aqui, mas as boas-vindas de Christian, do Dr. Marko e de toda a equipa é algo de que estou sinceramente grato. Para mim pessoalmente, a capacidade de contribuir e estar rodeado pela melhor equipa de F1 é extremamente apelativa, ao mesmo tempo que me dá algum tempo para recarregar e reorientar. Mal posso esperar para estar com a equipa e apoiar o trabalho com simuladores, sessões de testes e atividades comerciais. Vamos!”.