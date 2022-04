Fórmula 1, Daniel Ricciardo: “Com o regresso da sprint tudo é possível” | AutoSport

O GP de Emilia Romagna acolhe a primeira corrida sprint do ano. Este formato estreia-se no traçado de Imola e com uma novidade em relação ao ano passado: os oito primeiros classificados da corrida de sábado pontuam e isso pode tornar as sprints mais excitantes.

Para Daniel Ricciardo, que conquistou os primeiros pontos na Austrália, o objetivo é pontuar em Imola e aproveitar a corrida sprint.

“Esperamos poder manter o ímpeto em Imola. Com o regresso do formato sprint, tudo é possível”, disse o piloto australiano da McLaren. “Temos de nos concentrar e continuar com as melhorias para extrair o máximo que pudermos do carro. É uma pista tecnicamente difícil, rápida e fluida, por isso será bom ver como é que estes novos carros se comportam. No ano passado, obtivemos uma boa pontuação em Imola, e espero que consigamos conquistar mais pontos este ano”.

Ricciardo avisou ainda, que o caminho da equipa para aumentar a performance do MCL36 ainda é longo. “Embora o fim de semana em Melbourne tenha sido um passo positivo, ainda temos um longo caminho a percorrer para colocar o carro no sítio onde queremos que ele esteja”, concluiu o piloto.