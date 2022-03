Fórmula 1: Daniel Ricciardo com covid-19 falha último dia no Bahrein | AutoSport

A McLaren confirmou hoje que Daniel Ricciardo vai falhar o último dia do teste de pré-temporada no Bahrein por ter testado positivo à covid-19. Recordamos que o piloto se sentiu mal ainda na quarta-feira e sem melhorar ontem e hoje, o australiano esteve ausente do teste, deixando Lando Norris aos comandos do MCL36.

Assim sendo, Norris vai estar novamente ao volante do carro da equipa no derradeiro dia do teste. Ricciardo estará disponível para pilotar no primeiro GP do ano, no mesmo circuito, daqui por uma semana.