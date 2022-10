Fórmula 1: Daniel Ricciardo admite que não estará na grelha em 2023 | AutoSport

Tem sido um dia com algumas notícias do mercado da Fórmula 1 que acabam por não apanhar ninguém desprevenido. Foi confirmado a entrada a tempo inteiro de Nyck de Vries na AlphaTauri, enquanto Pierre Gasly ruma à Alpine. Surge agora a admissão de Daniel Ricciardo que não será piloto principal de nenhuma das atuais 10 equipas do paddock, mas mantém o objetivo de regressar em 2024 à disciplina.

“As notícias sobre Gasly, que eu tinha conhecimento e sabia que estavam a falar e estavam muito muito interessados, por isso eu diria que não é surpresa”, disse Ricciardo no Japão. “A realidade é que agora não estarei na grelha em 2023, agora é apenas tentar encontrar algo para 2024. Penso que podem haver melhores oportunidades, isso é o que tudo isto confirma neste momento”.

A admissão do piloto acontece quando se especula que possa vir a assumir um papel de piloto de reserva na Mercedes durante o próximo ano. “O plano é ainda estar envolvido na F1, isto é como fazer uma pausa por um pouco até ao fim da minha carreira na F1. A intenção é regressar a tempo inteiro em 2024”, explicou o piloto australiano. “Claro que isto pode abrir oportunidades para desempenhar essas funções, mas se considerar que pode desviar-me do meu objetivo, então ainda direi que não é isso que procuro”, concluiu.