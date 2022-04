Fórmula 1, Damon Hill: Max Verstappen “está a lidar bem com a situação” | AutoSport

Durante o podcast F1 Nation, Damon Hill, sugeriu que Max Verstappen “está a lidar bem” com os dois abandonos sofridos no início da época, e a consequente perda de pontos no campeonato.

“Penso que Max está a lidar bem com a situação”, disse Hill. “Tivemos algumas expressões de desagrado, usando palavras como ‘inaceitável’ e penso que Christian Horner também concordou. Não é aceitável, precisam de resolver este problema, mas ele também disse que é melhor ter um carro rápido que não seja fiável do que um carro lento que seja fiável. Uma vez tendo velocidade, pode-se trabalhar em todas as outras áreas. Devem trabalhar furiosamente para corrigir isso. Mas tem sido muito dispendioso, é preciso dizer”.

Comparando com o que acontecia no seu tempo, Hill salienta a capacidade dos atuais pilotos liderem com a pressão e o escrutínio da comunicação social.

“Era muito mais fácil no meu tempo. Tínhamos uma conferência de imprensa. Depois, depois da corrida, os jornalistas iam até ao ‘motorhome’ e faziam algumas perguntas, apanhavam o avião e regressavam a casa. Agora, trabalham tanto, são constantemente bombardeados no momento em que saem do carro. Não sei como lidam com isso, honestamente, estes pilotos de hoje”, concluiu.