Fórmula 1, Damon Hill: Luta pelo título em “aberto” apesar dos problemas da Ferrari | AutoSport

O antigo campeão do mundo de Fórmula 1, Damon Hill diz que a Ferrari ainda tem hipóteses de desafiar a Red Bull pelo título mundial de construtores, apesar dos recentes problemas de fiabilidade nos monolugares da equipa e dos contratempos de Charles Leclerc.

Depois dos problemas de fiabilidade e do duplo abandono da Ferrari no Azerbaijão, os italianos estão a 80 pontos da Red Bull na classificação entre os construtores, mas Damon Hill insiste que a luta pelo ainda está em “aberto”.

“Deve ser imensamente frustrante, mas o campeonato ainda está aberto”, disse à Sky o antigo piloto. “Foi um dia terrível para eles [Ferrari], mas não creio que seja um desastre. É demasiado cedo para começar a falar sobre isso. E a Red Bull também tem tido problemas”.

Recordamos que as simulações da Ferrari suportam a teoria de um bom resultado em Baku, não fosse o abandono de Leclerc, e segundo Iñaki Rueda, o monegasco poderia ter mesmo vencido a corrida.