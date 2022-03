Fórmula 1: Damon Hill de olhos postos na Williams e Ferrari | AutoSport

Houve muito “jogo” escondido nas apresentações dos monolugares de Fórmula 1 para a época de 2022 que continuaram durante os três dias de testes em Barcelona. Normalmente isso acontecia, num ano em que tanto muda devido à alteração regulamentar, mais as equipas tentam resguardar-se. No entanto, vimos as diferentes interpretações do regulamento técnico em pista e algumas equipas surpreenderam.

Como demos conta anteriormente, o design dos “sidepods” da Red Bull será estudado pela Mercedes, por exemplo. Mas para o antigo piloto e campeão do mundo de Fórmula 1, Damon Hill, há dois carros que cativaram a sua atenção: o Williams FW44 e o Ferrari F1-75.

“Os ‘sidepods’ e a carroçaria do Ferrari são únicos, é fenomenal”, disse o antigo piloto no podcast F1 Nation sobre o carro da Ferrari. “Mas ouvi um designer muito experiente, de há algum tempo atrás, olhar para o Ferrari e dizer, ‘Hmm, parece que foi concebida por um comité. A frente parece que vai num sentido e a traseira parece que vai para outro lado’. Portanto, ninguém sabe realmente o que vai funcionar com os novos regulamentos.”

O Williams FW44, Hill afirma ser “incrivelmente radical”. O Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1996 acrescentou que a “Williams é um pouco como a Ferrari. A Ferrari enfrentou alguns desafios quando tiveram o seu problema com a sua unidade motriz e desceram na classificação, estiveram em modo reset, tal como a Williams. Por isso, basicamente desistiram de 2021 e talvez tenham sido capazes de dedicar mais desses recursos no carro de 2022. É talvez por isso que são interessantes”.

Os carros de 2022 regressam à pista no Bahrein para mais 3 dias de testes de pré-temporada (10 a 12 de março) antes do primeiro GP agendado para 20 de março.