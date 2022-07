Fórmula 1, Damon Hill: “Carlos Sainz parece-me mais o líder de equipa” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

O campeão do mundo de Fórmula 1 em 1996, Damon Hill, diz que Carlos Sainz tem mais traços de líder do que o seu colega de equipa, Charles Leclerc. O espanhol alcançou a sua primeira e única vitória para a Ferrari no Grande Prémio da Grã-Bretanha, no início de julho deste ano, e afirma que se está a sentir cada vez mais confortável dentro do carro. No último domingo, no Grande Prémio de França, Sainz terminou em quinto lugar, depois de ter partido do fundo da grelha.

O campeão, Damon Hill, diz que há questões estratégicas claras dentro da Ferrari, ao mesmo tempo que saúda o impacto de Sainz na equipa.

“Ele parece estar cada vez mais familiarizado com a estratégia, ele parece ser capaz de tomar decisões. O Charles [Leclerc] é claramente mais rápido e possivelmente mais rápido do que o Carlos tem sido na equipa. As comunicações de radio relativas à estratégia nas pit-stops, penso que estão um pouco a meio caminho das escadas. Não estão nem aqui, nem ali. Alguém precisa de tomar o comando e dizer ‘estamos a tomar uma decisão’. Ou é o piloto ou os estrategas”, refere o britânico.

“O potencial é enorme com a Ferrari, penso que se eles conseguirem resolver estes problemas, eles serão uma ameaça. Se conseguirem isso até ao final da época, poderá ser um final muito próximo no campeonato”.

Sainz encontra-se atualmente em quarto lugar no campeonato de pilotos, 26 pontos atrás do seu colega de equipa, Charles Leclerc.