Fórmula 1: Cristiano da Matta pode ser escolha da Audi para chefe de equipa | AutoSport

A Audi confirmou o muito especulado interesse na Fórmula 1 e vai entrar na competição, ao que tudo indica, adquirindo até 2026 a maior parte das ações da Sauber.

Os preparativos para o envolvimento da Audi na Fórmula 1 começaram há seis meses, e a divisão dedicada em Neuburg já conta com 120 pessoas, chefiadas por Adam Baker.

Baker foi nomeado CEO do projecto Audi F1, tendo anteriormente trabalhado como diretor de segurança da FIA. Antes disso, passou 13 anos na BMW, tendo tido a responsabilidade por todos os seus programas de corrida, incluindo Fórmula E e DTM. Esteve também envolvido no projecto BMW Sauber F1 que competiu de 2006-2009, inicialmente como engenheiro de motores e depois como chefe de corrida e de testes. Antes disso, trabalhou como engenheiro de motores de F1 na Cosworth.

A publicação italiana La Gazzetta dello Sport avançou que Cristiano da Matta está na calha para chefe de equipa da futura estrutura na Fórmula 1. O piloto brasileiro pilotou pela Toyota na Fórmula 1 entre as temporadas de 2003 e 2004 antes de regressar aos Estados Unidos da América, onde tinha anteriormente competido na IndyLights, para participar na Champ Car World Series.

A Audi não será apenas fornecedora de unidades motrizes, quer influenciar as escolhas da equipa e por isso colocar como chefe de equipa alguém escolhido por si faz todo o sentido. Falta saber o que acontece a Frédéric Vasseur com estas alterações na organização da Sauber.