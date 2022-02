Fórmula 1 cresceu nas audiências em 2021 | AutoSport

Em 2021, a Fórmula 1 conseguiu aumentar as suas audiências. Os adeptos disseram ‘presente’ e o espetáculo em pista ajudou e bem com a Fórmula 1 a crescer não só em termos de audiências televisivas bem como nas plataformas digitais.

Plataformas sociais e digitais: Mais uma vez, a Fórmula 1 foi a liga desportiva de maior crescimento no planeta em termos de crescimento de seguidores em 2021. Este é um valor interessante, mas a nos tempos de Bernie Ecclestone a F1 praticamente não “existia” nas redes sociais, pelo que este crescimento é mais natural.

A F1 tem agora um total de 49,1 milhões de seguidores e teve a maior taxa de envolvimento em comparação com outros grandes desportos em 2021.

Em 2021, os seguidores (através do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, Snapchat, Twitch e plataformas sociais chinesas) subiram 40% para 49,1m, as visualizações de vídeo subiram 50% a 7bn e o envolvimento total subiu 74% a 1,5bn.

Além disso, o total de visualizações de vídeos em F1.com, a aplicação F1 e as redes sociais subiram 44% em relação a 2020 para 7.04bn, os utilizadores únicos subiram +63% para 113m e as visualizações de páginas subiram +23% para 1.6bn. Na China, viu-se um crescimento digital muito forte com seguidores em plataformas chinesas (Weibo, WeChat, Toutiao e Douyin) até 39% a 2,7m.

Os resultados significam que a Fórmula 1 está a ter um desempenho superior ao de outros grandes desportos na arena digital. A quota digital do total de minutos consumidos (em transmissão e digital) aumentou de 10% em 2020 para 16% em 2021.

Audiências televisivas: A final da temporada em Abu Dhabi foi enorme com 108,7m de espectadores, +29% que a mesma corrida em 2020 e os números mais elevados de audiência de uma corrida durante a temporada.

A audiência televisiva acumulada de 2021 foi de 1,55bn, +4% acima da época de 2020.

Vimos também fortes audiências para a abertura da época no Bahrein (84,5m), e para as 3 provas Sprint de fim-de-semana em Silverstone (79,5m), Monza (80,4m) e São Paulo (82,1m).

Houve aumentos significativos na audiência cumulativa da época em vários mercados, incluindo muitos dos maiores mercados. Os Países Baixos (naturalmente) destacaram-se com um aumento de +81% YoY, mas também houve ganhos significativos nos EUA (+58% YoY), França (+48% YoY), Itália (+40% YoY) e Reino Unido (+39% YoY).

TV Unique Viewers (o número de indivíduos que sintonizam pelo menos uma corrida durante a época) para 2021 foi de 445m (+3% YoY). O maior mercado nesta métrica foi a China (70,8m espectadores únicos em 2021, +13% vs 2020), mas também houve ganhos YoY significativos em Espanha (+272%), Rússia (+129%), e EUA (+53%).

Globalmente, a audiência média por Grande Prémio em 2021 foi de 70,3 milhões de espectadores. Olhando apenas para os mercados onde foram mantidos acordos de transmissão semelhantes ao longo de 2020 e 2021, o valor foi de 60,3m, +13% YoY, e o melhor valor desde 2013. A comparação equivalente exclui o Brasil e a Alemanha, onde foram mantidos novos acordos de radiodifusão para 2021.

Embora os números fossem mais baixos nesses mercados em 2021, houve resultados muito positivos e a nossa experiência noutros mercados mostra que as audiências nos canais pagos vão continuar a crescer ao longo do tempo. No Brasil, está agora a desfrutar-se de uma cobertura muito mais aprofundada e de mais horas de emissão de F1 do que em 2020. Na Alemanha, as audiências acumuladas da Sky em 2021 registaram um crescimento significativo com +55% YoY.

Assiduidade nas corridas: Após os eventos ‘fechados’ em 2020 devido à pandemia, foi fantástico ter os adeptos de volta às corridas. Em 2021 a F1 recebeu 2,69 milhões de adeptos e embora muitas corridas tivessem capacidades limitadas, e alguns não pudessem de todo receber os adeptos devido à situação da COVID-19, este foi ainda um número de presenças muito forte.

Embora inferior aos números pré-COVID de 4,16 milhões, isto mostra que há uma enorme procura de corridas de Fórmula 1.

Três Grandes Prémios tiveram uma assistência de mais de 300.000 espectadores durante o fim-de-semana de corrida – EUA (400.000), México (371.000) e Grã-Bretanha (356.000) – os EUA, México e Grã-Bretanha receberam mais adeptos do que em 2019, sendo a última vez que foi possível a participação total, com 268.000, 348.000 e 351.000 presenças anteriores, respectivamente.

Um total de 11 eventos atraiu multidões de mais de 100.000, incluindo a Bélgica (213.000), Holanda (195.000), Turquia (190.000), Brasil (181.000), Abu Dhabi (153.000), Arábia Saudita (143.000), Áustria (132.000) e Hungria (130.000). Stefano Domenicali, Presidente e CEO, Fórmula 1, afirmou: “A temporada 2021 foi algo de muito especial. Tivemos uma batalha do campeonato que foi para a última corrida com enorme entusiasmo durante todo o campeonato. Começámos a receber de volta os nossos fãs que são o coração e a alma do nosso desporto e, embora estivéssemos limitados nas nossas capacidades devido à COVID, foi fantástico ver 2,6 milhões de fãs nas bancadas de todo o mundo. Vimos também algumas figuras muito fortes em toda a transmissão e nas nossas plataformas digitais, mostrando mais uma vez o ímpeto, a excitação e o interesse que existe em torno da Fórmula 1. Estamos ansiosos por bater o nosso recorde de 23 corridas este ano, com novos carros, novos regulamentos, e um novo desafio para todas as equipas e pilotos. Eu sei que todos os nossos fãs mal podem esperar para começar a temporada”.