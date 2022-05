Fórmula 1 cresce fortemente nos EUA: recordes batidos todos os (últimos) anos | AutoSport

A Fórmula 1 está a crescer muito nos Estados Unidos da América do Norte e este Grande Prémio de Miami só o veio confirmar. Foi batido o recorde da maior audiência de sempre numa corrida realizada nos EUA desde que a F1 voltou a ser transmitida na ESPN em 2018.

O Grande Prémio de Miami teve uma audiência média de 2,6 milhões de pessoas, números que comparados com os da NASCAR, a forma mais popular de desporto automóvel nos EUA, que se realizou no mesmo dia com as Darlington 400, e que atraiu uma audiência de 2,614 milhões de espectadores. A NASCAR perder para a F1 nos EUA é uma novidade absoluta.

Segundo dados postos a circular, uma média de 735.000 pessoas entre os 18-49 anos de idade assistiram ao Grande Prémio de Miami, e para quem mede audiências, este é o segmento chave, o que verdadeiramente importa aos anunciantes.

Para termo de comparação, o GP dos EUA do ano passado atraiu uma audiência média de 1,2 milhões de espectadores, a mais vista nos EUA em 2021. A corrida de Miami teve 2.6 milhões. A audiência média nos EUA para as corridas de F1 em 2020 foi de 609.000 espectadores, cresceu para 949.000 espectadores em 2021. Este ano, até aqui está nos 1,4 milhões. Bons sinais…