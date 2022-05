Fórmula 1: Corrida em Miami lembrou a Daniel Ricciardo as dificuldades em 2021 | AutoSport

Daniel Ricciardo terminou o GP de Miami no 13º lugar depois de ter sido penalizado durante a corrida. Ainda na qualificação, o piloto australiano foi eliminado na Q2 e não conseguiu discutir um lugar dentro do top 10 da grelha, ao contrário do seu companheiro de equipa Lando Norris.

A McLaren não pontuou na primeira corrida do ano no Bahrein, e Ricciardo abandonou na Arábia Saudita devido a um problema mecânico. Os seus primeiros pontos conquistados aconteceram no “seu” Grande Prémio, na Austrália, terminou a corrida Sprint no Grande Prémio Emilia Romagna no sexto lugar. Na corrida em Imola, esteve sempre em dificuldade depois do toque na volta inicial em Carlos Sainz, para repetir as dificuldades na corrida de Miami. O australiano só pensa no GP de Espanha, onde espera estar em melhor forma.

“Ainda é difícil de dizer, mas espero realmente que seja melhor do que este fim de semana [em Miami] (…). Senti-me um pouco como no ano passado, a ter de lidar com as dificuldades em algumas das corridas como foi em Zandvoort, este circuito tem algumas semelhanças”.

Ricciardo admitiu que pensou que tivesse terminado a corrida em posições mais cimeiras, mas Miami foi uma prova onde a McLaren apenas teve de aguentar até ao fim, sem possibilidades de fazer melhor.

“Na verdade, quando ultrapassei a linha, pensei sinceramente que era 10º. É difícil saber entre as disputas, há carros a sair de pista. Estava a fazer um cálculo na minha cabeça, pensando que tinham abandonado carros suficientes ou que eu tinha ultrapassado para estar algures dentro dos pontos, mas falhámos. Não creio que houvesse ‘o que poderia ter sido’, simplesmente não fomos suficientemente rápidos”, concluiu o piloto.