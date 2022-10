Fórmula 1: Conversações entre FIA e Red Bull seguem na próxima semana | AutoSport

A Red Bull anunciou que a discussão com a FIA acerca da infração ao limite orçamental está em suspenso após o falecimento de Dietrich Mateschitz e será retomada apenas na próxima semana.

“Após a morte do sr. Mateschitz, todas as conversas com a FIA em torno do limite orçamental e dos próximos passos estão em espera até nova ordem”, pode ler-se no comunicado da equipa, que acrescenta que “o prazo para o acordo foi prolongado e esperamos que as conversações retomem a meio da semana”.

Foi confirmado ainda que a haverá uma pequena cerimónia de tributo a Dietrich Mateschitz antes do hino nacional dos EUA e da corrida de mais logo.