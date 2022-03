Fórmula 1, GP Bahrein: Controlo eletrónico substituído no carro de Valtteri Bottas | AutoSport

Como demos conta durante o dia de hoje, o Alfa Romeo C42 de Valtteri Bottas passou quase toda a primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein na box. Uma situação que não se repetiu na sessão seguinte, mas que obrigou à troca de um dos componentes da unidade motriz da Ferrari no monolugar do finlandês.

A FIA confirmou que o controlo eletrónico no carro de Bottas foi substituído. O componente utilizado por Valtteri Bottas é uma das duas permitidas para toda a época de 2022 e por isso, está em conformidade com o regulamento desportivo, não resultando em nenhuma penalização para o piloto.

Valtteri Bottas terminou a segunda sessão de treinos livres num interessante sexto posto da tabela de tempos.