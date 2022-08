Fórmula 1: Contrato de longa duração “retira pressão” a Lando Norris | AutoSport

Para ter contratos de longa duração na Fórmula 1 é preciso reunir as melhores condições, mas num desporto mentalmente exigente, um contrato “a prazo” pode ser prejudicial para os pilotos, colocando a pressão também fora de pista. Basta ver Valtteri Bottas, que tem agora um contrato até 2024, está em boa forma e provavelmente a pilotar a um nível alto. Apresenta ainda uma postura mais leve, mais despreocupada e já disse que o ajudou a concentrar-se no trabalho dentro de pista.

O mesmo parece acontecer com Lando Norris. O jovem piloto tem batido o seu companheiro de equipa nesta última época e meia e é a aposta de Woking para a discussão de outros lugares na classificação brevemente, como pretende a equipa.

“Sinto que tomei uma boa decisão ao ficar aqui [na McLaren] por tanto tempo. Estou a gostar, o que é para mim o mais importante”, admitiu Norris ao Motorsport.com. Acrescentou ainda que o acordo a longo prazo “definitivamente retira a pressão” e significa que “não está a pensar demais” em fatores externos como costumava fazer, salientando que o facto de estar mais firme na Fórmula 1 “faz uma grande diferença”.

Norris está convencido que a McLaren pode melhorar os seus desempenhos e para isso conta com alguns projetos, como o túnel de vento, que serão importantes no seio da equipa. “Há tantas coisas boas que estamos a fazer como equipa que por vezes nos vejo a fazer melhor do que algumas das equipas de topo”, disse o piloto britânico. “O novo túnel de vento e alguns outros projetos que temos com a equipa e que estão a chegar, esperamos que melhorem o nosso desempenho até 2024 e 2025”, concluiu o piloto.