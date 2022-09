Fórmula 1: contrata Mark Slade como engenheiro de corrida de Magnussen | AutoSport

Kevin Magnussen teve um novo engenheiro de corrida no regresso da Fórmula 1 após as férias de verão. A partir do Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, Magnussen trabalhou temporariamente com Dominic Haines. O engenheiro de corrida do dinamarquês até à Hungria, Ed Regan deixará a Haas no final do ano e não estará em pista até ao terminar a ligação com a equipa norte-americana. Haines, que trabalhou anteriormente com Romain Grosjean e Nikita Mazepin, substituiu Regan em Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza, confirmando-se agora o nome do próximo engenheiro do piloto dinamarquês. O experiente Mark Slade, antigo funcionário da McLaren, Renault e Mercedes vai trabalhar com Magnussen na Haas.

Slade começou na McLaren em 1991 e durante 18 anos teve várias funções dentro da equipa, tendo trabalhado com Mika Häkkinen, David Coulthard e Kimi Räikkönen, por exemplo. Em 2010 passou a desempenhar funções na Renault, mas no ano seguinte mudou-se para a Mercedes para trabalhar com Michael Schumacher e o atual engenheiro de Lewis Hamilton, Peter Bonnington. Regressou a Enstone, neste caso à Lotus-Renault, em 2012 onde ficou até 2020. Voltou a trabalhar com Räikkönen e depois com Nico Hülkenberg e Esteban Ocon, já como Renault.