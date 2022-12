Fórmula 1: Conhecidas as horas de início de todas as sessões de 2023 | AutoSport

São já conhecidas todas as horas de início das várias sessões para os Grande Prémio da temporada de 2023 da Fórmula 1. Com seis Sprint e a novidade de Las Vegas, o calendário da próxima época está assim completo para a realização de 23 provas entre março e novembro, com a hora em Portugal continental a que começa cada uma das sessões na imagem abaixo.