Fórmula 1: Conflitos entre as altas patentes da Ferrari

Surgiram na imprensa italiana rumores de conflito entre as altas patentes da Ferrari na Fórmula 1. quem o escreve é o respeitado jornalista italiano Alberto Sabbatini, que revelou existirem desaguisados entre o chefe da equipa, Mattia Binotto e o designer, Simone Resta que estarão em desacordo.

“Dizem que há atrito entre Binotto e Resta. Temos visto o aparecimento de tais fissuras na equipa há vários anos, mas a diferença então era que isso acontecia quando tudo corria bem”. Sabbatini, editor da revista Autosprint, sugere que a solução para tais conflitos deveria ser a nomeação de “um elemento exterior a Maranello que viesse mandar”. Sabbatini acredita que a atual direção da Scuderia Ferrari perdeu a ‘face’ com o acordo secreto com a FIA, que resultou numa enorme queda no desempenho do motor e consequentemente, do monolugar, para 2020: “Não compreendo porque é que a Ferrari não utilizou o seu peso político ou qualquer outra arma para lidar com a situação e ter a possibilidade de desenvolver o motor”, disse Sabbatini. “Todt ou Montezemolo nunca o teriam permitido. Antes teriam usado o seu carisma e peso político para recuperar parte da pena que sofreram”. Mudam-se os tempos…