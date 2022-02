Fórmula 1 confirmou horário para os 23 GP de 2022 | AutoSport

A Fórmula 1 revelou a hora de início da corrida para todos os Grandes Prémios do calendário recorde de 2022, composto por 23 provas.

O GP do Bahrein marca o inicio da época, com a corrida agendada para o dia 20 de março. Miami faz a sua estreia na Fórmula 1 a 8 de maio, enquanto Abu Dhabi acolherá a corrida final da época a 20 de novembro. Singapura, Melbourne e Montreal regressam ao calendário em 2022.

GP Data Qualificação Corrida Bahrein 20 de março 15:00 15:00 Arábia Saudita 27 de março 17:00 18:00 Austrália 10 de abril 06:00 06:00 Emilia Romagna 24 de abril 15:00 14:00 Miami 8 de maio 21:00 20:30 Espanha 22 de maio 15:00 14:00 Mónaco 29 de maio 15:00 14:00 Azerbaijão 12 de junho 15:00 12:00 Canadá 19 de junho 21:00 19:00 Grã-Bretanha 3 de julho 15:00 15:00 Áustria 10 de julho 15:00 14:00 França 24 de julho 15:00 14:00 Hungria 31 de julho 15:00 14:00 Bélgica 28 de agosto 15:00 14:00 Holanda 4 de setembro 15:00 14:00 Itália 11 de setembro 15:00 14:00 Rússia 25 de setembro 14:00 12:00 Singapura 2 de outubro 13:00 13:00 Japão 9 de outubro 08:00 06:00 EUA 23 de outubro 23:00 19:00 México 30 de outubro 21:00 19:00 Brasil 13 de novembro 19:00 18:00 Abu Dhabi 20 de novembro 14:00 13:00