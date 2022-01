Fórmula 1: confirmado oficialmente as datas dos testes de pré-temporada | AutoSport

A Fórmula 1 oficializou as datas dos testes de pré-temporada de 2022. Assim, como já havíamos adiantado, os 3 dias de testes em Barcelona (de 23 a 25 de fevereiro) não serão transmitidos em direto pela TV nem disponibilizado live timing para os adeptos, sendo apenas divulgados os melhores tempo no final do dia. Os fãs também não terão acesso às bancadas do circuito catalão.

Nos restantes 3 dias no Bahrein (10 a 12 de março), as portas estão abertas aos fãs, assim como a transmissão televisiva e o live timing estarão disponíveis.

Entretanto 4 equipas já marcaram os eventos para os lançamentos dos seus monolugares de 2022, sob influência do novo regulamento técnico.

A Aston Martin foi a primeira a anunciar a data de apresentação do seu novo monolugar. Numa altura em que a equipa se reorganiza após a saída de Otmar Szafnauer, a Aston Martin continua a preparação da nova época e irá apresentar o seu novo carro dia 10 de fevereiro. É uma época importante para a Aston, que pretende voltar aos bons resultados, exigência de Lawrence Stroll que já mostrou que não quer perder muito tempo para chegar aos primeiros lugares.

A McLaren prepara um evento com quatro lançamentos para o dia 11 de fevereiro. A estrutura de Woking anunciou que nesse dia revela o carro de 2022 da Fórmula 1, designado por MCL36, assim como dos restantes programas competitivos: a IndyCar, Extreme E e a equipa de eSports.

A Ferrari escolheu a data de 17 de fevereiro, para o evento que será transmitido online, num local ainda por anunciar, e por último, a Mercedes lança o novo W13 a 18 de fevereiro e como habitualmente, os flechas de prata farão o shakedown do carro na pista de Silverstone.