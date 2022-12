Fórmula 1: Confirmadas as pistas que acolhem as seis corridas sprint em 2023 | AutoSport

Estão confirmadas oficialmente a realização de seis corridas Sprint, mais três do que 2021 e 2022, e as rondas que se realizam no calendário de 2023. Conforme demos conta a 18 de novembro, Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Brasil, Qatar e EUA recebem este tipo de formato, com as pistas de Baku, Spa-Francorchamps, Losail e Austin a realizarem pela primeira vez uma Sprint. Imola, que recebeu este ano a primeira de três Sprint, não foi um dos palcos escolhidos.

Os seis locais do formato sprint são assim organizados:

Grande Prémio do Azerbaijão – Baku (30 de abril)

Grande Prémio da Áustria – Red Bull Ring (2 de julho)

Grande Prémio da Bélgica – Spa-Francorchamps (30 de julho)

Grande Prémio do Qatar – Losail (8 de outubro)

Grande Prémio dos EUA – Austin (22 de outubro)

Grande Prémio de São Paulo – Interlagos (5 de novembro).

Em declarações ao website da Fórmula 1, Stefano Domenicali afirmou que “a introdução da Sprint na F1 criou um fim de semana de corridas que inclui três dias de ação em pista e traz mais entretenimento aos fãs do desporto, bem como valor adicional para os principais interessados, incluindo equipas, operadores de TV, parceiros, e os circuitos anfitriões”.