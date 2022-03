Fórmula 1 confirmada na ‘Strip’ de Las Vegas: à noite, em 2023 | AutoSport

A Fórmula 1 vai regressar a Las Vegas em 2023, numa pista citadina e numa corrida que se realizará à noite na cidade que nunca dorme, e do jogo. Era um rumor cada vez mais forte, agora é uma certeza. Desta forma, fica também a certeza que os Estados Unidos passam a ter três Grandes Prémios a partir do próximo ano, com Las Vegas a juntar-se a Miami e Austin. Outra novidade, será a primeira vez desde 1985 que a F1 realizará uma corrida num sábado, o que sucede para que os norte-americanos possam assistir à corrida em horário nobre.

A corrida terá lugar à noite, e está prevista passar por alguns dos marcos mais lendários do mundo, hotéis e casinos. O incrível néon de luzes de Las Vegas serão o pano de fundo da terceira corrida da Fórmula 1 nos EUA.

A pista terá 6,12 km de comprimento, com velocidades máximas estimadas em cerca de 342 km/h. A corrida terá 50 voltas com três retas principais e 14 curvas, incluindo uma sequência de curvas de alta velocidade e uma única chicane.

Greg Maffei, Presidente e CEO da Liberty Media, afirmou: “A icónica Las Vegas e a Fórmula 1, o pináculo do desporto automóvel, é o casamento perfeito de velocidade e glamour.

A nossa confiança nesta oportunidade única é evidente na nossa decisão de assumir o papel de promotor do Grande Prémio de Las Vegas em parceria com a Live Nation. Não podíamos estar mais entusiasmados em trabalhar com o nosso parceiro para criar este fantástico evento. O potencial da Fórmula 1 tem sido bem demonstrado ao longo dos últimos anos, e o GP de Las Vegas só nos ajudará a chegar ao nível seguinte”.

Já Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, disse que “este é um momento incrível para a Fórmula 1 que demonstra o enorme apelo e crescimento do nosso desporto

com uma terceira corrida nos EUA. Las Vegas é um destino conhecido em todo o mundo pela sua excitação, hospitalidade, emoção, e claro, a famosa ‘Strip’ (A Strip de Las Vegas corresponde a uma secção de 6,7 km da Las Vegas Boulevard, onde se localizam a maioria dos hotéis e casinos da zona de Las Vegas). Não há melhor lugar para a Fórmula 1 correr do que na capital mundial do entretenimento”, disse.

FOTO: © Impressão artística criada pela Tilke Design and Architects, para efeitos ilustrativos.