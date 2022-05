Fórmula 1: como vão os campeonatos | AutoSport

Com o seu terceiro triunfo do ano em cinco corridas, Max Verstappen reduziu para 19 pontos a distância que o separa do líder do campeonato, Charles Lelerc. Tendo em conta o que se viu nestes últimas duas corridas, parece claro que a Red Bull está mais forte que a Ferrari, que terá de encontrar um antídoto para voltar às lutas com outros argumentos, que claramente não teve em Miami.

Nos Construtores, apesar dos dois Red Bull terem ficado de fora na prova de abertura do ano, nestas duas últimas corridas a recuperação de pontos foi forte e a Red Bull já só está a seis pontos da Ferrari.

A Mercedes continua a perder terreno para a Ferrari e Red Bull, mas está em ‘terra de ninguém’ em terceiro lugar, a uma distância tão longa para a frente como para trás, já que a McLaren esteve muito em baixo nos EUA, não pontuando. Positiva continua a ser a prestação da alfa romeo, que se posiciona na frente da Alpine e Alpha Tauri enquanto a Haas já tem mais do dobro dos pontos da Aston Martin, para não falar da Williams, últimas da lista.