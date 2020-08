Fórmula 1: como vão os campeonatos

Com mais este triunfo de Lewis Hamilton, o quarto do ano em seis corridas, já são 37 os pontos de avanço para Max Verstappen com a época de Valtteri Bottas a ficar marcada pela vitória na primeira prova do ano, na Áustria.

Tal como já se percebeu, para lá dos três primeiros – agora já não são três equipas, mas sim três pilotos – está o segundo pelotão, que para já é ‘liderado’ por um piloto da Ferrari, Charles Leclerc, mesmo não tendo terminado hoje a corrida.

Nos Construtores, a Mercedes quase já ‘dobra’ os pontos da Red Bull e o mais inusitado é o quinto lugar da Ferrari atrás da Racing Point e da McLaren, ainda que a diferença seja marginal. Só uma equipa ainda não pontuou, a Williams.