Fórmula 1: como vão as ‘lutas’ de colegas na qualificação? | AutoSport

Na Mercedes, no ano passado empataram o que diz bem da velocidade de George Russell, que este ano não está a dar hipóteses a Lewis Hamilton, que como se sabe não se conseguiu ainda entender com o carro.

Como já referimos, há casos para tudo. Quem domina, quem está melhor, quem é melhor ou quem se adaptou melhor. Na Red Bull, depois do que se viu o ano passado, com 20-2 a favor de Verstappen, este ano a tendência mantém-se.

E nada melhor do que a qualificação para perceber quem é o mais rápido, pois na corrida as incógnitas são muito maiores, há muitos mais fatores que influenciam os resultados do que na qualificação, em que se trata apenas de performance pura.

