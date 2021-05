Fórmula 1: Como vai o campeonato após GP do Mónaco F1 (5/23) | AutoSport

O GP do Mónaco redundou em muitos factos e curiosidades interessantes. A velocidade média de 157,833 km/h de Verstappen foi a mais rápida na história do Grande Prémio do Mónaco, ultrapassando a de Fernando Alonso em 2007.



Max Verstappen e Red Bull assumem a liderança dos campeonatos mundiais dos pilotos e construtores, sendo esta a primeira vez que a Red Bull lidera qualquer um dos campeonatos na era híbrida.

A Honda não liderava um campeonato desde os tempos de Ayrton Senna da McLaren, quando alcançaram os títulos de 1991.

Foi um bom fim de semana para Sebastian Vettel, alcançou os seus primeiros 2021 pontos para além de ter sido considerado o Piloto do Dia. Este quinto lugar de Sebastian Vettel foi o melhor resultado da curta história da Aston Martin na F1.

Foi o 1º pódio de Carlos Sainz no Mónaco, e o seu 1º pódio no Mónaco.Com o 3º lugar, Lando Norris (McLaren) garantiu o seu 2º pódio nas últimas 4 corridas, tendo marcado apenas 1 pódio nas primeiras 39 corridas da sua carreira.

Foi o primeiro pódio da McLaren no Mónaco desde que Jenson Button foi 3º em 2011.