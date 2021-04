Fórmula 1: Como vai o campeonato (após 2 corridas)

Pelo que se viu até aqui, é bem provável que esta bitola se estenda todo o ano. Para já, a volta mais rápida da corrida valeu a Lewis Hamilton a liderança do campeonato, com apenas um ponto de avanço face a Max Verstappen.

Com um terceiro e um quarto lugar, Lando Norris é um destacado terceiro classificado do campeonato. A Ferrari tem os seus dois pilotos em quarto e sexto, um bom pulo face a 2020. Na Red Bull, Sergio Pérez não está a ter um começo de campeonato fácil. Valtteri Bottas também está a ter um começo de campeonato difícil, e Daniel Ricciardo está claramente a ser batido por Lando Norris no seio da McLaren. Para já, só ainda sete pilotos não pontuaram em 2021.

Nos Construtores, a Mercedes tem uma pequena vantagem face à Red Bull.

A McLaren começou bem o campeonato, mas a Ferrari parece estar consistente. Alpha Tauri na frente da Alpine e da Aston Martin é uma meia-surpresa. Três equipas ainda não pontuaram nos Construtores.