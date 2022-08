Fórmula 1: Como mantêm as equipas os seus carros legais? (vídeo) | AutoSport

As equipas têm de cumprir uma série de parâmetros para manter cada um dos seus carros dentro da legalidade. Joe Robinson é o responsável na Aston Martin para que ambos os monolugares da equipa cumpram as regras e mostra-nos através de um pequeno vídeo as suas tarefas, que também incluem a responsabilidade nos pitstops.

Desde leituras a laser e um controlo apertadíssimo no funcionamento da equipa nas paragens, este vídeo dá-nos luz sobre um ponto pouco conhecido dos fins de semana de Fórmula 1.