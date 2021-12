Fórmula 1: Como foi a primeira experiência de Pato O’Ward? (vídeo) | AutoSport

Como foi o teste de Patricio O’Ward, piloto da Arrow McLaren SP na IndyCar Series, ao pilotar o Fórmula 1 da McLaren pela primeira vez?

Depois de Zak Brown, CEO da McLaren ter-se comprometido com O’Ward, que se o piloto mexicano vencesse uma corrida da IndyCar Series, teria a oportunidade de pilotar um F1 pela equipa de Woking, um acordo é um acordo, e foi cumprido.

A McLaren mostra-nos agora como foi a primeira experiência de F1 do piloto no teste de jovens pilotos em Abu Dhabi.