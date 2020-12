Fórmula 1: Como ficaram os campeonatos

Tendo em conta a diferença decorrente do triunfo da Racing Point na semana passada no Bahrein do facto de maior destaque teve a ver com a McLaren ter terminado o Mundial de Construtores no terceiro lugar, posição que recuperou nesta última corrida de Abu Dhabi.



De resto, nos pilotos e apesar do seu abandono na corrida de hoje, Sergio Pérez foi quarto, seis pontos na frente de Daniel Ricciardo, com Carlos Sainz 14 mais atrás. Dos que realizaram o campeonato todo, só Nicholas Latifi não pontuou, Alex Albon terminou com menos de metade dos pontos de Max Verstappen, com um carro igual, o melhor piloto da Ferrari ficou em oitavo, Charles Leclerc, as únicas equipas com dois pilotos no top 10 foram a Mercedes, Red Bull e McLaren.



Nos Construtores, a Mclaren não conseguia um terceiro lugar desde 2012, isto depois de ter sido nona classificada em 2015 e 2017. A Racing Point perdeu uma excelente oportunidade de melhorar os dois quartos lugares da Force India em 2016 e 2017. A Renault foi quinta classificada e igualou a posição do ano transato e não conseguiu sequer o quarto lugar que já alcançara em 2018.



Quanto à Ferrari, foi sexta classificada, e é preciso recuar a 1980 para encontrar um posição pior no campeonato. Já tinha sido quarta classificada em 2009 e 2014, e também quarta em 1986, 1987, 1992 e 1993. Quinta classificada em 1981 e 10º em 1980.