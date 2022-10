Fórmula 1: Como está o mercado de pilotos? | AutoSport

Faltam cinco Grande Prémios para o fim da época e ainda existem algumas dúvidas sobre quem vai ocupar os lugares deixados vagos por Fernando Alonso na Alpine e de Nicholas Latifi na Williams. Além das vagas ainda por ocupar, Mick Schumacher não está ainda confirmado como piloto da Haas para o próximo ano e quem será companheiro de equipa de Yuki Tsunoda na AlphaTauri.

Nyck de Vries deve estar próximo de ser oficialmente confirmado como piloto da AlphaTauri para 2023, tendo como companheiro de equipa Yuki Tsunoda. Caso isso aconteça, é porque Pierre Gasly ruma à Alpine. Helmut Marko deixou bem claro que um acordo deve estar para breve, mas não oficializa nada enquanto o negócio da equipa francesa com Gasly não chegar a bom porto. É simples de perceber, por muito que a Red Bull/AlphaTauri queira de Vries na sua estrutura, tem um contrato ainda válido com Gasly. Mas estes dois lugares parecem estar já decididos e com muito pouco para os acordos serem rubricados.

Mais complicados parecem ser os casos da Haas e da Williams. Günther Steiner andou algum tempo a colocar peso nos ombros de Schumacher, com a possibilidade de Nick Hulkenberg ou Daniel Ricciardo e ainda estão em cima da mesa os nomes de Antonio Giovinazzi e Robert Schwartzman. No entanto, em Singapura ficou mais forte a possibilidade de Kevin Magnussen manter um companheiro de equipa alemão. Ou seja, Schumacher mantém o lugar ou Hulkenberg regressa à Fórmula 1 como piloto principal. O canal alemão da Sky avançou, já hoje, que Mick Schumacher está a negociar a renovação, deixando sem espaço Nico Hulkenberg na Haas.

Surgiram alguns rumores sobre Nicholas Latifi, que sabe já que não vai continuar na Williams, conseguir um lugar na Haas, num negócio que retiraria Schumacher do seu lugar na equipa, mas para já não passaram disso mesmo, de rumores.

Na Williams o principal candidato a substituir Latifi era Nyck de Vries, e se o negócio com a Red Bull/AlphaTauri não avançar é um candidato forte. Sem o neerlandês, a equipa de Grove parece beneficiar o seu piloto junior Logan Sargeant, mas coloca-se a hipótese de Mick Schumacher, se ficar sem espaço na Haas, ou Antonio Giovinazzi, tendo que chegar a acordo com a Ferrari sobre o piloto italiano. Isso não deverá ser difícil, mas Giovinazzi não parece ser a primeira opção.

Surge a dúvida sobre Daniel Ricciardo. O piloto australiano continua sem desvendar o seu futuro depois de ser anunciada a sua saída da McLaren. Os projetos da Haas e Williams não parecem ter seduzido o piloto, enquanto a Mercedes ficou interessada em colocar Ricciardo nos seus quadros em 2023 como piloto de reserva. Pode funcionar como aconteceu com Alexander Albon, com Ricciardo a não deixar completamente o paddock da Fórmula 1 e cair no esquecimento, dando-lhe tempo para tentar conquistar um lugar numa equipa do meio da tabela ou da frente interessada nos seus serviços em 2024.

A realidade é que o alinhamento completo de pilotos para 2023 ainda é muito difícil de prever, mesmo nesta fase da época. Esperam-se notícias muito em breve que começarão fechar de vez com a grelha para a próxima temporada.