Fórmula 1: Como está a ‘luta’ entre colegas de equipas após o GP do Bahrein

Há dias, depois da qualificação fizemos aqui um exercício simples relativo ao ‘resultado’ das qualificações, na comparação direta entre colegas de equipa. Podemos fazer o mesmo relativamente às corridas se bem que nesse caso, a comparação não é tão evidente, pois enquanto na qualificação a diferença entre colegas de equipa é resultado direto da sua rapidez em pista, não havendo, na grande maioria dos casos nada que afete diretamente o desempenho – eventuais penalizações posteriores, em que o registo em pista seja um mas a posição na grelha seja outro – enquanto no casos das corrida cada piloto tem 19 adversários.

Um piloto que sofra um toque e que fique com a corrida estragada, vê esse facto refletir-se nestes números, mas isso também acontece com as pontuações, do campeonato. O que esta tabela revela é uma tendência.

Quando vemos que Lewis Hamilton bate Valtteri Bottas por 12-3 e o que o mesmo sucede com Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, Max Verstappen e Alex Albon (11-4) ou Kimi Raikkonen/Antonio Giovinazzi (11-4), sabemos que há um claro ascendente de um dos lados da boxe.

Este último caso dos homens da Alfa Romeo é um bom exemplo de como o italiano se ‘aguenta’ bem face a Raikkonen na qualificação, enquanto a experiência do finlandês em corrida faz a diferença.

Ainda com diferenças substanciais estão Sebastian Vettel e Charles Leclerc, Sergio Pérez e Lance Stroll, George Russell face a Nicholas Latifi enquanto nos mais equilibrados percebe-se bem porque a McLaren está na frente como ‘melhor das outras’, pois a sua dupla é forte, consistente e equilibrada. Pierre Gasly também só bateu Daniil Kvyat por pouco e no caso de Romain Grosjean e Kevin Magnussen há um empate.

Como referimos, esta estatística diz muito mas está longe de ‘dizer’ tudo. É simplesmente uma curiosidade. Se quiser pode ver como estão as coisas nas qualificações: CLIQUE AQUI

Tabela

Hamilton 12-3 Bottas

Vettel 4-9 Leclerc

Verstappen 11-4 Albon

Sainz 7-8 Norris

Ricciardo 12-3 Ocon

Gasly 8-7 Kvyat

Perez 8-4 Stroll

Stroll/Perez 1-0 Hulkenberg

Raikkonen 11-4 Giovinazzi

Grosjean 7-7 Magnussen

Russell 9-6 Latifi