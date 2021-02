Fórmula 1: Como apresentar um carro novo sem mostrar quase nada

Até aqui a McLaren foi a única equipa que apresentou um novo monolugar. Tendo em conta que as regras não mudam muito de 2020, para 2021 – mas mudam alguma coisa – vamos tentar perceber quais são visualmente, e não só, as principais alterações nos monolugares de 2021, nunca esquecendo que nas apresentações de monolugares, quase sempre as equipas nunca “mostram tudo”. Aliás, mostram mesmo muito pouco, como vai perceber…

Portanto, não tenha a mínima dúvida que vai haver coisas aquando dos testes no Bahrein que serão bem diferentes das que são mostradas agora.

Seja como for, o essencial está lá…

Assim de repente, não há mudanças dramáticas, por exemplo na traseira, dado o novo motor, sendo lógico que tudo está mais simples e ‘arrumado’. A entrada de ar tem uma forma diferente, e alguns perfis são diferentes, mas não muito diferentes do ano passado.

Neste caso específico da McLaren, a verdadeira mudança está debaixo do capot, pois toda a traseira do chassis teve inevitavelmente de mudar com o novo motor Mercedes.

A bateria e elementos da caixa de velocidades estão colocados de forma diferente, pois o motor Mercedes é muito diferente do Renault. É muito mais refinado.

O sistema elétrico e de arrefecimento são completamente diferentes, portanto muito do que não se vê é bastante diferente, ainda que, como se sabe, a McLaren só tenha sido autorizada a mudar o que era absolutamente necessário, pois em teoria os monolugares transitam de 2020 para 2021 com as alterações previstas nas regras e com esta exceção da McLaren, a única equipa que trocou de motor e portanto vai ser a equipa com maiores diferenças entre o monolugar de 2020 e 2021.

Outro detalhe interessante e que confirma que este carro será muito diferente no detalhe do que será visto nos testes é o facto do difusor traseiro ter sido ‘escondido’. É forçosamente diferente do ano passado, devido ao fluxo muito diferente em torno do piso, que é agora mais estreito. Portanto, a McLaren escondeu-o de modo que os adversários vejam já o que fizeram…

Resta agora esperar pelos restantes monolugares para perceber como a nova regra do piso mais estreito afetou os difusores.

Quanto à parte da frente, a McLaren optou por introduzi-la em Mugello, no ano passado, de modo a não perder tokens de evoluções. Portanto este nariz de 2021 já é conhecido desde setembro de 2020. Resumindo, vimos muito pouco do novo McLaren.