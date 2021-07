Fórmula 1: Começo de uma nova era! | AutoSport

Está quase! A Fórmula 1 vai mostrar às 15h00 um protótipo do que será o novo Fórmula 1 de 2022, em tamanho real, pela primeira vez. Para além da primeira Qualificação Sprint de F1, no sábado, hoje, a próxima era da Fórmula 1 será oficialmente revelada, com o primeiro modelo em tamanho real de um monolugar de F1 de 2022, apresentado num evento especial. Será o carro de corrida mais futurista de todos os tempos.

