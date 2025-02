Fórmula 1 com vários ajustes nas regras para 2025

A Fórmula 1 tem em 2025 várias pequenas mudanças de regras, que são importantes conhecer para melhor perceber o que está a acontecer.

Por exemplo, o ponto extra para a volta mais rápida foi eliminado, encerrando a possibilidade de estratégias específicas para o tentar conquistar. Em relação ao calor extremo, se a previsão indicar temperaturas de 31°C ou mais, os pilotos deverão passar a utilizar um sistema de arrefecimento obrigatório, aumentando com isso o peso dos carros em até 5 kg.

Os testes com carros antigos passam a ter novas restrições, limitando os pilotos titulares a apenas quatro dias de testes, com um máximo de 1000 km no total. Por outro lado, os novatos ganharam mais espaço, já que cada equipa terá de os colocar em quatro sessões de treinos livres durante a temporada, dobrando o que era até aqui a obrigatoriedade.

As regras técnicas também foram ajustadas, com maior rigidez nas regulamentações do DRS e das asas para evitar soluções que reduzam o arrasto de maneira não prevista. Além disso, mudanças no sistema de qualificação garantem que, caso um treino não ocorra, a ordem da grelha seja definida pelo campeonato ou, em última instância, pelos Comissários Desportivos, tendo em conta vários parâmetros que detalharemos quando explicarmos estas novas regras caso a caso.

Por fim, o teste de fim de temporada em Abu Dhabi contará com um ‘carro-mula’ adaptado para testar os pneus de 2026, que terão novas dimensões e especificações, preparando as equipas para a grande mudança regulamentar do ano seguinte.