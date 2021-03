Fórmula 1 com muita ‘coisa’ nova em 2021

O arranque dos testes do Bahrein tem, basicamente, a importância de um Grande Prémio, já que apesar de não dar pontos, é ali que as equipas percebem ‘que’ carros desenharam e construíram e fazem os derradeiros ajustes antes das corridas a ‘sério’. As regras não mudaram muito de 2020 para 2021, mas estes três primeiros dias de testes são importantes a vários níveis.

Por exemplo, o regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1. Depois de uma pausa de dois anos, o espanhol está de volta, agora com Alpine. Será Alonso capaz de voltar ao nível que já apresentou? A ver vamos.

Depois de uma época negativa a todos os níveis, a Ferrari chega a 2021 a precisar de recuperar performance e motivação. A Scuderia tem um novo motor. Que Ferrari depois do descalabro de 2020?

Seja como for, é possível que a Ferrari volte aos lugares da frente, pelo que a luta no segundo pelotão será novamente interessante, agora com a McLaren, Aston Martin e Alpine. Em que ordem? Vamos começar a perceber já na sexta-feira.

Apesar dos carros serem muito semelhantes aos de 2020, diminuição de 10% do apoio aerodinâmico e a introdução de novos pneus trazem novas incógnitas para todas as equipas.

Temos também vários rookies: Yuki Tsunoda, Mick Schumacher e Nikita Mazepin são os jovens estreantes de 2021. A última colheita de rookies deu-nos Lando Norris, George Russell e Alex Albon, três pilotos com muito talento. O que esperar da nova ‘fornada’?

Depois da boa época com a Racing Point, Sérgio Pérez foi para Red Bull. O mexicano tem sido constantemente dos melhores do segundo pelotão e agora volta a ter uma oportunidade numa equipa de topo. O que fará Pérez?

Valtteri Bottas vai ter em 2021 uma época decisiva para a sua carreira. Se Hamilton continuar em 2022, Toto Wolff tem uma decisão difícil para tomar. Mas há uma época pela frente e muita coisa pode ainda suceder.

Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e agora Aston Martin! Sebastian Vettel já está na sua nova casa e depois duma época muito má, que Vettel e que Aston Martin teremos, sabendo que Lance Stroll está longe das capacidades do alemão.

Por fim, diversas novas duplas na grelha. Carlos Sainz vs Charles Leclerc, Daniel Ricciardo vs Lando Norris, Sebastian Vettel vs Lance Stroll, Fernando Alonso vs Esteban Ocon, Mick Schumacher vs Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda vs Pierre Gasly, Sérgio Pérez vs Max Verstappen. Sete em dez é muito. Nada será igual.