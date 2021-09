Fórmula 1: Circuito de Miami já tem nome | AutoSport

Autódromo Internacional de Miami, é assim que se designa o circuito que fará a sua estreia em 2022 no calendário da F1. Localizado em redor do estádio Hard Rock, da equipa de futebol americano Miami Dolphins, o traçado deverá receber a prova de F1 em maio do próximo ano.

“Tenho o prazer de revelar que o nome oficial do nosso circuito é o Autódromo Internacional de Miami”, adiantou Tom Garfinkel, gestor do evento e CEO da equipa de futebol de Miami. “Temos trabalhado arduamente para criar um circuito que crie grandes corridas e múltiplas oportunidades de passagem. Além disso, estamos a trabalhar para inovar a experiência dos fãs em todo o campus desportivo e de entretenimento do estádio Hard Rock em Miami Gardens, experiências que refletem como Miami se tornou um curador internacional da cultura através da comida, arte, moda, música e desporto”.