Fórmula 1: circuito de Miami elogiado | AutoSport

Aquele que será o primeiro de dois circuitos dos Estados Unidos da América a receberem a Fórmula 1 em 2022, ainda não está concluído mas já foi elogiado. O vencedor da Indy500 e antigo piloto da Tyrrell na Fórmula 1, Danny Sullivan foi o autor dos elogios. O norte-americano vai ainda conduzir na pista de Miami na próxima semana.

“Já lá estive duas vezes, quando era bastante básico, mas vou conduzir na próxima semana, quando estiver pronto”, disse Sullivan ao Motorsport.com. “Fizeram um bom trabalho na pista, no papel parece um excelente traçado”.

Os bilhetes para a corrida de Miami, em maio, já estão esgotados. Para Sullivan, é a confirmação do aumento da popularidade do desporto nos EUA, após anos de luta para elevar a notoriedade da disciplina naquele país. “Crédito a quem o tem, o crescimento na América é todo devido ao Drive to Survive. Sean Bratches foi o cérebro por detrás disto”, acrescentou o antigo piloto, referindo-se ao antigo diretor comercial da F1. “Influenciou a América por causa da forma como tem sido produzido”.

O primeiro GP de Miami está agendado para os dias 6 a 8 de maio.