Fórmula 1: Circuito das Américas vai ter nova bancada para o Grande Prémio | AutoSport

O Circuito das Américas (COTA) revelou que está a ser construída uma nova bancada a tempo para o Grande Prémio dos Estados Unidos deste ano, o décimo a ser realizado no circuito do Texas.

Há alguns anos atrás, a Fórmula 1 passava despercebida pelos EUA, sendo necessário recorrer a concertos de artistas como Taylor Swift para garantir adeptos nas bancadas, mas o ‘Drive to Survive’ parece ter alterado a cultura pela F1 no continente americano.

No ano passado, COTA contou com 400.000 espetadores, ultrapassando o México (371.000) e a Grã-Bretanha (356.000) e coloca-se em perspetiva um número ainda maior para este ano, com a construção de uma nova bancada no circuito das Américas.

Localizada logo a seguir às curvas 3-5, a nova bancada dá aos espetadores uma visão frontal para os carros, imediatamente antes da subida para as curvas 6-8.

Estes novos lugares oferecem, não só uma visibilidade mais próxima aos carros, mas também a oportunidade de assistir a inúmeros momentos da corrida a partir de um só lugar, uma vez que a bancada dispõe de um design único e propositadamente construído para COTA, que permite a alguns adeptos verem até 8 curvas a partir de um só lugar.

“Após anos de ambição, esta incrível localização, algo que sempre esperámos acrescentar, é finalmente uma realidade”, disse o Presidente do COTA, Bobby Epstein.

“É uma das várias novidades focadas na melhor experiência dos adeptos, juntamente com uma nova estrada de cinco faixas, mais 200 autocarros, 5 novas tendas e um novo menu de ‘serviço rápido’. Esta bancada permite-nos abrir uma parte inteiramente nova do circuito à programação e ofertas melhoradas”.

Situada no coração do Circuito das Américas, a nova bancada será um local central com proximidade privilegiada para todas as experiências do fim-de-semana, incluindo comida, entretenimento e merchandise.