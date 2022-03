Fórmula 1: Circuito da Arábia Saudita pode ficar mais rápido | AutoSport

O circuito de Jidá, que acolheu pela primeira vez o GP da Arábia Saudita em 2021, sofreu algumas alterações desde a corrida do ano passado. Tendo em consideração as queixas dos pilotos relativamente à falta de visibilidade em algumas curvas, os responsáveis pelo traçada saudita, em concordância com a FIA e Fórmula 1, procederam a uma revisão da pista, o que deverá permitir um aumento da velocidade dos carros.

O diretor executivo do Grande Prémio da Arábia Saudita, Martin Whitaker, explicou que foi prestada especial atenção às preocupações dos pilotos sobre a visibilidade limitada através das muitas curvas rápidas da pista.

“A FIA e a Fórmula 1 tinham pedido que olhássemos para 12 ou 15 pontos à volta do circuito”, disse Whitaker. “Nada que fosse um problema, tratava-se mais das linhas de visão porque obviamente a velocidade do circuito é tal que os pilotos estavam a chegar muito rapidamente à traseira dos carros mais lentos”.

A curva 27, a mesma onde Max Verstappen bateu na qualificação para o GP do ano passado, foi ligeiramente alargada para poderem deslocar para trás a barreira de betão, fazendo com que o circuito fique um pouco mais rápido, como o responsável pelo circuito explicou: “A superfície do circuito permanece a mesma, à excepção da curva 27. Os limites do circuito permanecem os mesmos, apenas deslocamos algumas das barreiras um pouco para trás em certas áreas, pelo que melhora a visibilidade daquela curva. Poderá torná-la um pouco mais rápida, imagina-se, se ainda não era suficientemente rápida”.

O GP da Arábia Saudita será a segunda prova deste ano na Fórmula 1, agendado para 25 a 27 de março.