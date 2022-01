Fórmula 1, Christian Horner: “totalmente concentrados em 2022, 2021 já acabou” | AutoSport

A conquista do título de pilotos por Max Verstappen foi muito festejada em Milton Keynes, mas com um ano tão desafiante quanto o de 2022, todas as equipas sentem uma pressão extra para começar a nova época com o mínimo de problemas nos novos monolugares.

Em entrevista ao racingnews365.com, Christian Horner afirmou não haver “ressaca” dos festejos e a conquista já é história, com o foco completamente em 2022.

“Estamos agora totalmente concentrados em 2022. 2021 já acabou. Vamos celebrar o facto de termos o número 1 no carro, mas 2021 é agora história. Só interessa 2022, por isso todos estão concentrados no shakedown, o primeiro teste, a primeira corrida e 2022 depois disso”, explicou o responsável da equipa.

O trabalho do novo campeão do mundo começará na última semana de janeiro, garantiu Horner.