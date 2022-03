Fórmula 1: Christian Horner quer que Max Verstappen mantenha a mesma intensidade | AutoSport

Max Verstappen é muitas vezes criticado por ser agressivo em pista, defendendo a sua posição com a mesma intensidade com que tenta ultrapassar. Não foi apenas em 2021, ainda com pouco tempo na Fórmula 1 e os adversários queixavam-se dos métodos defensivos de Verstappen. É óbvio que uns não gostam, agrada a outros. Christian Horner gosta da abordagem do seu piloto e por isso não quer que em 2022 o neerlandês altera a sua forma de pilotar.

“Falamos sobre qualquer incidente, mas vai ser sempre entre mim e ele”, disse Horner à BBC. “O Max é um piloto vigoroso. Ele é um piloto agressivo. E esse estilo de pilotagem é a razão pela qual ele foi eleito o piloto mais popular da Fórmula 1. Sabemos apenas que vai dar 110 por cento”.

O chefe de equipa da Red Bull afirmou ainda que Verstappen provou em 2021 estar mais maduro, com uma postura diferente dentro de pista.

“Penso que a forma como pilotou no ano passado mostrou uma enorme maturidade e não esqueçamos que os outros também cometem erros. Há outros pilotos que também têm ações agressivas, mas Max é um piloto agressivo. É o seu ADN; é quem ele é. Sim, estará sempre perto do limite e só aprenderá com as suas experiências. Não tenho dúvidas quanto a isso”.