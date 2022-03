Fórmula 1: Christian Horner quer discutir limite orçamental | AutoSport

O regulamento financeiro em vigor na Fórmula 1 impõe um limite no orçamento das equipas de 140 milhões de dólares este ano e uma redução de cinco milhões para a próxima época, depois de ter sido discutido e aceite por todas as equipas. No entanto, desde o início de 2022 que se percebe que as maiores equipas querem um aumento do valor limite. Tentou-se fazer isso através das corridas sprint e discutiu-se um aumento no valor a ser pago pela Fórmula 1 às equipas por competirem nessas provas, mas que não resultou e não foi aprovado na Comissão de F1 da FIA.

Christian Horner, assim como já fez Toto Wolff num passado recente, quer voltar a debater o tema do limite orçamental, com a justificação que as condições alteraram-se desde a sua implementação.

“O que é preciso recordar é que quando o limite orçamental foi fixado a meio da pandemia, em meados de 2020, ninguém poderia ter previsto as circunstâncias que temos no mundo de hoje”, disse Horner no Bahrein, citado pelo ESPN. “O que vemos acontecer no mundo só vai levar os preços num sentido. A inflação parece poder atingir valores recordes. Já estamos a ver esse impacto em coisas como o transporte aéreo para este evento. Penso que é um problema muito sério que temos de analisar e abordar, porque isto tem um impacto direto no emprego e na subsistência das pessoas”.

Zak Brown, CEO da McLaren, foi uma das vozes críticas sobre a tentativa das equipas maiores obterem um aumento do orçamento através das corridas sprint, mas Andreas Seidl, o chefe de equipa, reconhece agora que as condições não são as mesmas e está disponível para debater uma nova proposta.

“É sempre importante aplicar o senso comum e com estes desafios adicionais que surgiram nas últimas semanas e meses em termos de inflação. Penso que é importante ter uma discussão sobre isso. Estamos dispostos a essa discussão, abertos também a soluções ou potenciais ajustamentos”.