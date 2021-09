Fórmula 1: Ambos os pilotos deviam ser ter sido penalizados, diz Horner | AutoSport

Os comissários consideraram que Max Verstappen foi “predominantemente” culpado no acidente com Lewis Hamilton. Embora aceite a penalização imposta ao seu piloto, Christian Horner sugeriu que a FIA poderia ter aproveitado o episódio e ter feito dos pilotos um exemplo. “Ambos os pilotos sabiam que tinham de estar à frente devido à dificuldade de ultrapassar. Max estava interessado em aproveitar o momento e Lewis estava ansioso por manter a posição da pista”, explicou Horner na sua coluna de opinião no website da Red Bull.

“Foi um acidente estranho, mas ambos os pilotos puderam confirmar imediatamente que estavam bem. Com Lewis a tentar fazer marcha atrás e voltar à corrida, mesmo o carro médico não viu a necessidade de se deslocar. Estou grato por o halo ter feito o seu trabalho. Penso que até os mais céticos dos céticos mudaram agora de ideias a este respeito. Ainda hoje acredito no mesmo – ambos desempenharam um papel preponderante e é difícil atribuir a culpa a um lado mais do que ao outro. Se a FIA quisesse ter-se afirmado, poderia ter imposto a mesma penalização a ambos os pilotos, mas a culpa foi considerada mais do lado de Max e, como ele não terminou a corrida, a única opção era dar-lhe uma penalização de lugares na grelha, o que aceitamos”, escreveu ainda o responsável pela Red Bull.