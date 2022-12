Fórmula 1, Christian Horner: “O meu compromisso é com a equipa da Red Bull” | AutoSport

Christian Horner afastou qualquer possibilidade de deixar a Red Bull para rumar à Ferrari, como alguns rumores deram conta após a confirmação da saída de Mattia Binotto do cargo de chefe de equipa dos italianos. Além de ter desmentido os rumores, Horner deixou no ar críticas à gestão da equipa adversária, afirmando que não ficou surpreendido pela saída de BInotto.

“O meu compromisso é com a equipa da Red Bull”, afirmou Horner à Sky. “Estou lá desde o início e temos obviamente uma ligação próxima”.

Questionado se estava surpreso pela saída de Binotto, Horner deixou algumas críticas à forma como a Ferrari gere a sua estrutura, respondendo que: “nem por isso. A escolha é obviamente da Ferrari. Penso que este será o sexto chefe de equipa que tenho sentado à minha frente desde que estou na Red Bull. É difícil para ele. Tinham um grande carro e foram competitivos”.

No entanto, quando perguntaram ao britânico da Red Bull se a instabilidade na equipa italiana poderia permitir à sua equipa manter-se no topo da classificação, juntamente com o facto da Mercedes ainda ter muito para trabalhar no seu monolugar, Horner foi contundente afirmando que espera uma resposta da Mercedes em 2023 depois de uma época menos conseguida, assim como a Ferrari, esperando uma “temporada dura”.