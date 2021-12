Fórmula 1, Christian Horner: “nos anos anteriores teríamos arrancado o braço à dentada para estarmos nesta posição” | AutoSport

Chegarmos às duas últimas corridas de 2021 sem campeões definidos é uma bela maneira de terminar a era híbrida na Fórmula 1. Christian Horner afirmou recentemente, que noutros anos, a Red Bull teria feito de tudo para estar neste lugar, dado o poderio da Mercedes nas épocas anteriores.

“Lutar por dois campeonatos mundiais é exatamente aquilo por que temos trabalhado arduamente. Vamos para as últimas corridas e está renhido. O Max está apenas oito pontos à frente no Campeonato de Pilotos e estamos cinco pontos atrás no Campeonato de Construtores, nos anos anteriores teríamos arrancado o braço à dentada para estarmos nesta posição neste ponto do campeonato. Queremos estar no topo da luta pelos títulos e, embora tenha sido um ano intenso, a pressão é algo que colocamos sobre nós próprios. Com o benefício da experiência, só nos preocupamos com as coisas que podemos controlar, e não com as coisas que não podemos, especialmente enquanto as apostas forem altas”.

Embora Horner tenha sido uma das grandes figuras fora de pista, atiçando a luta com a Mercedes, explicou que tem melhor desempenho sob pressão.

“Gostei muito deste campeonato e o facto de termos conseguido levar a luta à Mercedes e a Lewis, tem sido uma época fenomenal até à data. Algumas pessoas prosperam sob pressão e outras afastam-se dela, mas eu sempre senti que tive o meu melhor desempenho sob pressão e isso não é diferente de qualquer outra época. Fora de pista tem havido um pouco mais de distração, mas quando a luz verde se acende, tudo o resto é insignificante”.