Fórmula 1, Christian Horner: Não ter contratado Oscar Piastri é “algo que lamento” | AutoSport

Oscar Piastri protagonizou um dos episódios mais polémicos desta temporada fora de pista. O jovem australiano é piloto reserva e de desenvolvimento da Alpine negou ter contrato com a equipa francesa para 2023, depois da estrutura ter anunciado o seu nome como substituto de Fernando Alonso. Isto aconteceu, como sabemos agora, porque tinha um contrato assinado com a McLaren para ser companheiro de equipa de Lando Norris. Chamada a decidir sobre o caso, a Comissão de Reconhecimento de Contratos da FIA considerou apenas válido o contrato do campeão da Fórmula 2 de 2021 com a McLaren.

Piastri é visto como um piloto cheio de potencial para vencer na Fórmula 1, talvez por isso tenha gerado tanto interesse e lamentos. Entre os responsáveis de equipas do paddock há um outro que lamenta não ter tentado persuadir Oscar Piastri ainda no tempo da Fórmula 4 e Fórmula Renault. Christian Horner revelou que a Red Bull teve a oportunidade de ter Piastri no seu programa de jovens pilotos, mas na altura não optaram por essa via.

No podcast Beyond the Grid de F1, Horner disse que Piastri “pilotou pela equipa Arden na Fórmula 4 e na Fórmula Renault, e era obviamente um bom talento. Houve uma oportunidade para a Red Bull e nós não aproveitamos essa opção, o que é algo que lamento, mas o que ele conseguiu na Fórmula 3 e na Fórmula 2 foi fenomenal”.

O responsável da Red Bull admitiu que o aconteceu entre o piloto e a Alpine acabou por ser “inesperado”, mas realçou que, embora não saiba os pormenores do caso, se na Red Bull tivessem optado por Piastri, o seu contrato seria ‘à prova de bala’.

O programa de jovens pilotos da Red Bull tem dado a conhecer bons pilotos, alguns dos quais com lugar no atual pelotão da Fórmula 1, mas surpreendentemente a estrutura procura um possível substituto para Pierre Gasly – que pode rumar à Alpine – fora da sua esfera. Horner, no entanto, afirma que continuam a investir na Red Bull Junior Team.