Fórmula 1, Christian Horner: Não há problemas com Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen pode ter vencido três das cinco corridas desta temporada, mas não é o líder da classificação geral do campeonato. Tem uma diferença de 19 pontos para Charles Leclerc e os problemas de fiabilidade sentidos no Red Bull no Bahrein e na Austrália roubaram pontos importantes na luta pelo título que se começa a desenhar entre os dois pilotos. Verstappen também perdeu tempo em pista em Miami, na sexta-feira, e mostrou-se irritado com a situação. Jos Verstappen disse mais tarde que entendia se o seu filho estivesse um pouco irritado com estas situações.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, nega que exista qualquer tensão entre o piloto e a equipa devido aos problemas de fiabilidade do RB18.

“Somos uma equipa, estamos todos no mesmo barco”, disse o responsável, citado pelo Motorsport.com. “Estamos a pressioná-lo e ele a nós como dinâmica de equipa. Acho que depois da última corrida do ano passado, não esperávamos ser tão competitivos tão cedo na temporada.”

Horner elogiou ainda a forma do seu piloto, que deu continuidade ao excelente trabalho na época passada.

“Penso que ele conduz com grande maturidade e está a fazer um super trabalho. No ano passado Max estava a pilotar a um nível incrível e este ano continuou”, concluiu o responsável da Red Bull.