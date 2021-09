Fórmula 1: Christian Horner não exclui regresso de Gasly à Red Bull | AutoSport

A Red Bull descarta pilotos como troca de pneus, muito rapidamente. Depois de tantos exemplos, a questão dos pilotos que fazem parte do universo da equipa, não está ainda resolvida. Se Max Verstappen é um pilar fundamental, Sergio Perez mantém-se na equipa em 2022, mas Pierre Gasly não tem lugar na equipa, isto depois de época e meia em pleno crescimento (ainda falta pouco menos de meia época em 2021). Yuki Tsunoda fica na Alpha Tauri mais um ano e pode ser hipótese em 2023 para a Red Bull, assim como Gasly, mas ainda temos que colocar Alex Albon nesta equação. E os dois pilotos da F2, que em 2023 deverão ter uma oportunidade na F1 (Jüri Vips e Liam Lawson). São muitos pilotos para apenas 3 lugares.



Christian Horner, sobre a possibilidade de Pierre Gasly regressar à Red Bull (depois de ter sido despromovido em 2019), diz que não exclui qualquer possibilidade. “Eu não excluiria nada. Ele está a pilotar com um nível muito bom. Ainda é muito jovem, está a fazer um ótimo trabalho. Para 2023, temos múltiplas opções à nossa disposição, por isso, quando estamos na situação em que estamos, é exatamente isso que queremos. Pierre Gasly fez um trabalho fenomenal com a Alpha Tauri nas últimas duas épocas e as suas aspirações continuam a crescer, por isso, manter a liderança da equipa é bom. Ele continua a ser um piloto da Red Bull Racing emprestado à AlphaTauri”.