Fórmula 1: Christian Horner gostaria de manter Spa-Francorchamps no calendário | AutoSport

Com o risco de ver alguns dos circuitos históricos europeus perderem o seu lugar no calendário da Fórmula 1 de 2023 e nos próximos anos, Christian Horner gostaria de manter a pista belga de Spa-Francorchamps, que diz fazer parte do “ADN” da disciplina.

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, garantiu recentemente que o objetivo é criar um calendário entusiasmante para a próxima época e o responsável da Red Bull espera que se protejam algumas das corridas que fazem ainda parte da Fórmula 1.

“Spa é uma daquelas corridas históricas, acho que deve haver algumas corridas: Mónaco, Silverstone, Spa, Monza, são as maiores, as mais históricas e por isso, temos de as proteger”, salientou Horner em entrevista à Sky.

Apesar destes circuitos e corridas clássicas, a Fórmula 1 continua a merecer mais interesse de outros locais do planeta, principalmente do outro lado do Atlântico. Este ano, foi Miami que estreou no calendário e Las Vegas fará o mesmo em 2023.

“É ótimo que esses novos locais façam parte e que haja interesse, mas temos que manter a história. Seria como ter o circuito ATP sem Wimbledon, acho que fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso ADN”, lembrou Horner.

Ainda assim, o chefe de equipa da Red Bull admite que as equipas confiam no trabalho desenvolvido por Domenicali e a sua equipa na preparação do próximo calendário, procurando manter os circuitos históricos ao mesmo tempo que defendem o interesse económico da competição.